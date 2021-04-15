В мае приглашают на большую фермерскую ярмарку

В преддверии летнего сезона в Севастополе проведут первую гастрономическую ярмарку фермерских продуктов. Мероприятие в формате пикника обещают сделать ежегодным.

Большая фермерская ярмарка «Рыба — не мясо!» будет проходить с 1 по 9 мая на фестивальном поле «Золотой Балки» в Балаклаве. К участию заявлены севастопольские и крымские крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели и производители, продвигающие собственную продукцию напрямую покупателям.

Для гостей организуют продажу фермерских продуктов, в том числе реализацию свежего улова местных рыбаков; гастрономические фудкорты; мастер-классы по традиционным ремеслам.