Судоремонтный завод ЧФ получил в пользование часть акватории

Правительство РФ предоставило 13-му судоремонтному заводу Черноморского флота в обособленное водопользование на пять лет часть акватории Севастопольской бухты, говорится в распоряжении правительства России, опубликованном 15 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить федеральному государственному унитарному предприятию «13-й судоремонтный завод Черноморского флота «Министерства обороны РФ на пять лет в обособленное водопользование часть акватории Севастопольской бухты Черного моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — цитирует документ ТАСС.

При этом судоремонтный завод должен выполнить ряд условий, в том числе использование предоставленной части акватории исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства, содержание расположенных на водном объекте сооружений в исправном состоянии, оперативное информирование об авариях и чрезвычайных ситуациях, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и другие.

13-й СРЗ определен единственным исполнителем по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей и судов ЧФ до 2022 года.