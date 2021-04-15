Самые аварийные дни — это вторник, среда и четверг

Госавтоинспекция Севастополя опубликовала статистику по аварийности на дорогах города с начала 2021 года.

За первые три месяца года зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий, в которых 119 человек получили различные травмы, трое погибли, из них два водителя и один пешеход.

Каждое второе ДТП — это столкновение, каждое третье — наезд на пешехода.

Причины аварий: нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения и нарушения пешеходами.

По данным Госавтоинспекции, наибольшее количество ДТП происходит во вторник, среду и четверг в период с 9 до 12 и с 15 до 18 часов.

Самые аварийные районы Севастополя — Ленинский и Гагаринский.

С начала года в городе произошло восемь ДТП из-за нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили ранения. При этом за управление транспортным средством в состоянии опьянения возбуждено 464 административных дела.