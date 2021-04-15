Рестораторов и отельеров приглашают на онлайн-тренинги

Центр «Мой бизнес» с 14 апреля по 7 мая проводит обучение собственников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса Севастополя в сфере гостеприимства.

Бесплатные онлайн-тренинги организованы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Спикеры — основатель брендов ANY Pasta и Pasta Naturale Антон Королев, а также представители ООО «Теремок Русские блины» в Санкт-Петербурге – исполнительный директор Елена Федотова, руководитель отдела маркетинга и руководитель направления Елизавета Исмагилова и начальник отдела обучения, оценки и развития персонала Светлана Кувенева.

Подробная информация на сайте mb92.ru.