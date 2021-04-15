Новая книга Владимира Шавшина — о героях и сражениях Крымской войны

«Отзовется ли бурей полсвета...» — книга с таким названием вышла в севастопольском издательстве «Телескоп». Ее автор — севастопольский историк, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Украины Владимир Шавшин.

Предыдущие его книги хорошо известны знатокам и любителям отечественной истории — они о Крыме, Севастополе, Балаклаве.

Например, «Каменная летопись Севастополя» стала для многих настольной книгой, а потому недавно была переиздана.

На этот раз читателям представлено настоящее историческое исследование о Крымской войне и событиях первой обороны города.

Как пишет сам автор, «при кажущейся полной изученности Восточной (Крымской) войны и 349-дневной обороны Севастополя историками, краеведами, писателями и журналистами «многие вопросы еще ждут ответов, монументы и некрополи — детального изучения, а сведения о тех, кто отстаивал крымскую землю, по-прежнему недостаточны».

В.Шавшин поставил перед собой задачу заполнить некоторые белые пятна истории с помощью новых исследований, а также воспоминаний участников, находившихся по обе стороны баррикад.

Новое издание посвящено полевым сражениям — Альминскому, Балаклавскому, Инкерманскому и Чернореченскому. Для каждого из них автор находит свое определение: Альминское — самое первое, Балаклавское — напрасная жертва, Инкерманское — сражение без карты, Чернореченское — и напрасное, и кровопролитное.

А еще В.Шавшин называет Крымскую войну бездонным морем истории, всколыхнувшим более полутора веков назад полсвета.

Работа над книгой началась в 2006 году и сначала была отмечена сотрудничеством с известным коллекционером Алексеем Шереметьевым. Его уникальная частная коллекция, связанная с Крымской войной, была взята за основу.

Однако тогда планам по изданию рукописи не суждено было сбыться. На какое-то время она была отложена, а возвращение случилось уже в другой стране и в других условиях. В результате были написаны новые главы, после чего книга наконец-то увидела свет.

Объем книги — почти 400 страниц и 250 иллюстраций, в том числе цветные. Часть иллюстраций относится к категории неизвестных или малоизвестных даже специалистам. Например, рисунки участника тех самых событий капитана Г.Клиффорда и фотографа Д.Лаверти.

Это помимо уже хорошо известных фоторабот Робертсона и Фентона. В книге также помещены интересные рисунки Дж.Голдсмита.

Среди других новинок — фотография русской пушки, которая была вывезена из Севастополя и сейчас находится на острове Борнео. Другое такое же орудие оказалось в Великобритании.

Малоизвестная репродукция — картина Франца Рубо «Воины греческого императора Николая I легиона в Севастополе», которая даже в одном из музеев числится, как безымянная.

Еще один ценный снимок — «Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь» Д.Робертсона конца 1855-го – начала 1856 года. На фото хорошо виден домик Лазарева со снесенной в ноябре 1854 года крышей.

Впервые опубликован рисунок Дж.Голдсмита «Французское кладбище в районе Казачьей бухты». Есть современные фотографии герцога Эдинбургского во время его посещения Севастополя в 2004 году, а также лорда Кардигана.

Издание включает новые главы, которых не было в пробном тираже: «Полтора века спустя», «Память», «От маленького Лондона до Камьеша».

Последняя повествует о базах англичан, французов и итальянцев в Севастополе, в качестве иллюстраций использованы фото Д.Робертсона. В главе «Память» перечислены памятники, установленные к 50-летию и 100-летию первой обороны города.

Несколько страниц посвящено Даше Севастопольской, по поводу личности которой почти нет никаких документов, зато имеются некоторые свидетельства очевидцев.

Так, В.Шавшин приводит полученные севастопольским Музеем героической обороны и освобождения Севастополя данные из Национального архива в Республике Татарстан. Там, в частности, говорится, что в метрической книге умерших в селе Шеланга Свияжского уезда Казанской губернии значится вдова унтер-офицера 4-го флотского экипажа Василия Хворостова Дарья Лаврентьевна 66 лет, умершая от катара легких 14 декабря 1893 года и погребенная на приходском кладбище.

— Хочу подчеркнуть, что ссылки на архивы означают, что я лично работал там, а не позаимствовал информацию у кого-то. Например, архивные документы, касающиеся Коли Пищенко, я искал два года и нашел в архивах школы кантонистов, сохранившиеся с того периода, когда юный герой был направлен туда из Севастополя. Работать довелось также в Центральном государственном историческом архиве, в Центральном военно-морском архиве, в филиале библиотеки Академии наук в Санкт-Петербурге, в фондах Музея героической обороны и освобождения Севастополя, в государственных архивах Севастополя и Симферополя, — рассказал В.Шавшин.

В списке использованной литературы — 367 источников. Кроме основных исторических трудов — Е.Тарле, Н.Дубровина, Б.Зверева, Э.Тотлебена, сборников документов Нахимова и Корнилова, использованы статьи крымских и севастопольских авторов — Н.Ищенко, В.Крестьянникова, Л.Голиковой, П.Ляшука, С.Ченныка, Н.Терещук, В.Орехова.

Еще один плюс издания — именной указатель, помогающий легко найти сведения о конкретном герое или персонаже.

— Всю правду о войне не может знать никто, но можно приблизиться к ней как можно точнее, как можно правдивее методом сравнения и сопоставления различных источников, — подытожил В.Шавшин, разве что сожалея, что некоторые свидетельства той исторической эпохи безжалостно уничтожены и продолжают уничтожаться в наши дни.