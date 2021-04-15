Нашелся еще один каток

Планы строительства в Севастополе еще одной ледовой арены, на этот раз на территории бывшего стадиона КЧФ, изложены в документе, представленном на сайте Севнаследия.

«В 2021 году ООО «Терра» были проведены научно-исследовательские археологические работы на земельном участке, отведенном под реализацию проекта: «Стадион Краснознаменного Черноморского флота», — говорится в отчете, представленном на сайте.

Согласно документации, стадион станет спортивным комплексом. Проект предполагает полную реконструкцию территории с созданием условий для проведения соревнований и тренировок по легкой атлетике, футболу. Также планируются круглогодичные занятия ледовыми видами спорта и проведение массового катания на коньках жителей города. Кроме перечисленного, на реконструируемом стадионе предполагается проводить мероприятия по сдаче ГТО, устраивать культурно-массовые мероприятия и многое другое.

На приложенной к отчету схеме также обозначена площадка для теннисных кортов. В прежние времена корты на флотском стадионе были свободными для посещения, а на схеме уже теперь обозначено, что новые корты будут платными.

В отчете Севнаследия говорится, что на земельном участке, отведенном под реализацию проекта «Стадион Краснознаменного Черноморского флота», а это Исторический бульвар, в ходе археологического обследования не выявлены объекты культурного наследия.

Напомним, что во время недавнего контроля хода строительства спортивно-оздоровительсного комплекса «Им.200-летия Севастополя» губернатор Михаил Развожаев заявил о нецелесообразности строительства в Загородной балке ледового катка. По его словам, Севастополю будет вполне достаточно строящейся в настоящее время ледовой арены на ул.Генерала Мельника.