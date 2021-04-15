Кому платят надбавку за сельский стаж

Право на получение данной выплаты есть у проживающих на селе и неработающих получателей страховой пенсии по старости или по инвалидности, имеющих стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Размер прибавки к пенсии в 2021 году составляет 1 511,12 рубля.

В Севастополе 528 человек получают надбавку к пенсии за длительный сельский стаж.

Надбавка устанавливается неработающим сельским пенсионерам, выработавшим необходимый стаж на соответствующих должностях, сразу при назначении страховой пенсии.

В сельский стаж включается работа, которая осуществлялась в сельскохозяйственных организациях на территории Российской Федерации (до 1 января 1992 года — на территории союзных республик бывшего СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных списком, утвержденным постановлением Правительства РФ. В нем более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств. В том числе в него внесены диспетчеры, лаборанты, врачи-эпизоотологи, заведующие ветеринарными аптеками, индивидуальные предприниматели-сельхозпроизводители.

Прибавка не устанавливается работникам сельсоветов, поселковых магазинов, детсадов и медпунктов. Также льгота не распространяется на тех, кто заработал свой трудовой стаж в городе, а потом переехал жить в сельскую местность. Если человек всю жизнь трудился в сельской местности, а уже потом переехал в город, право на льготу за ним сохраняется при переезде обратно.

Важно! Сельским пенсионерам, получающим надбавку, при устройстве на работу необходимо оперативно сообщить об этом в ПФР, поскольку в таком случае выплата надбавки прекращается, сообщила пресс-служба ГУ Отделения ПФР по Севастополю.