Инфляция притормозила и даже снизилась

Центральный банк сообщил, что в марте в Севастополе продовольственная инфляция снизилась и составила 10,6% в отличии от февральских 10,9%. Аналитики объясняют это тем, что замедлился рост цен на тепличные помидоры и огурцы: из-за увеличения предложений российских поставщиков, и снятия временных ограничений для некоторых стран-экспортеров. Притормозили и цены на картофель и капусту — из-за увеличения их поставок в регион.

Кроме того, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась стоимость сахара. На это повлияло заключенное правительством с производителями соглашение о стабилизации цены на данный товар.

Годовые темпы роста цен сократились и на рынке услуг — с 3,9% в феврале до 3,8% в марте. Здесь замедлилось повышение стоимости жилищного ремонта, поскольку - в отличие от предыдущего года – в этом марте цены на него не выросли.

А вот стоимость путешествий самолетом по-прежнему растет под влиянием удорожания авиакеросина и на фоне активности внутреннего туризма.

Дорожают и новые автомобили. Это повсеместно для России. Здесь влияют дорогостоящие импортные комплектующие.

В целом инфляция в Севастополе составила в марте 7,3%, затормозив на этой, февральской, отметке.

А в России годовая инфляция выросла до 5,8%. Однако аналитики ЦБ уверены, что в первой половине 2022 года показатель вернется к цели регулятора — вблизи 4%, и останется там в дальнейшем.