Двоечники ЕГЭ не сдавали, а отличников за уши не тянули

Согласно отчету главы Департамента образования и науки Севастополя Елены Богомоловой, представленному заксобранию, ведомство, которое она возглавляет, в прошлом учебном году добилось значительных результатов.

Максимальный результат по ЕГЭ показали 11 выпускников. Впервые 100 баллов были получены по предметам «литература» и «физика». В 2020 году золотыми медалями были отмечены 267 выпускников 11-х классов. Четыре общеобразовательных учреждения Севастополя признаны призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, испанскому и французскому языкам.

Несмотря на высокие достижения, председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова озвучила не такие радужные данные ежегодных федеральных рейтингов. Так, в топе 100 лучших школ России были отмечены три крымские школы и ни одной севастопольской.

— Рособрнадзор на своем сайте регулярно публикует результаты оценки регионов по качеству образования. Севастополь находится на 44-м месте среди всех субъектов Российской Федерации. Два других города федерального значения разместились на первом и втором местах, а Севастополь далеко от них отстает. Это красная, очень тревожная зона, — заметила Е.Глотова.

Оценку регионов на качество образования Рособрнадзор проводит по 12 критериям. Достижения минимального уровня подготовки в Севастополе — 77,1%; достижения высокого уровня — 3,1%; образовательное равенство — 55,7%; функциональная грамотность — 39,1%; объективность оценочных процедур — 36,1%; эффективность механизма управления качеством образования — 34%.

В связи с противоречивой информацией комплиментарный доклад главы образовательного ведомства вызвал у парламентариев множество вопросов.

Депутат Евгений Дубовик проанализировал обнародованные цифры. По его пониманию, если по результатам работы прошлого года 267 учеников получили медали за особые успехи в обучении, по сути окончили школу с золотыми медалями, значит, эти дети последние пару лет имели отличные показатели по всем предметам.

— Как вы тогда объясните, что по результатам ЕГЭ только 11 наших ребят, или 4,5%, подтвердили свои блестящие знания? А что остальные 95% медалистов, их результаты «за уши» притянуты или это такой процесс обучения? — поинтересовался парламентарий. Поддержал коллегу и депутат Артем Гордиенко.

— Мы услышали о наших отличниках. Скажите, какое количество выпускников неудовлетворительно сдали единый государственный экзамен? Какой это процент от общего количества выпускников и как эти цифры соотносятся с 2019 годом? — выразил недоверие к докладу А.Гордиенко.

Е.Богомолова ситуацию объяснила. Оказывается, по законодательству РФ на экзаменах медалисты должны получить не менее 70 баллов. Все, что выше этой планки, считается высшими баллами. 100 баллов — максимальное количество, которое может получить учащийся на ЕГЭ. Так, если ребенок на экзамене получает больше 70 баллов, то его медаль подтверждается.

— Все медали наших выпускников были подтверждены, — подчеркнула Е.Богомолова.

Также, по ее словам, в 2020 году кампания по сдаче ЕГЭ отличалась от проходящих в предыдущие годы.

«Неудовлетворительные оценки учащиеся в 2020 году не получали, потому что вручение аттестатов не зависело от сдачи ЕГЭ. Кроме того, учащиеся сдавали экзамены по выбору, только по тем предметам, которые им необходимы для поступления в вуз. Все учащиеся были подготовлены. Неудовлетворительных оценок было минимальное количество. Те, кто был не готов, просто на экзамен не приходили», — уточнила глава образовательного ведомства.