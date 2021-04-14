Ветеранов ВОВ прививают вне очереди

В департаменте здравоохранения Севастополя сообщили, что ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан могут сделать прививку от covid-19 в ближайшей поликлинике по принципу «зеленого коридора» — вне очереди.

Также в каждой поликлинике составлены списки ветеранов для прохождения диспансеризации. Ветеранов обзванивают, назначая ее дату и время. Если пожилому человеку трудно прийти в поликлинику для обследования, оно может быть организовано на дому. Обратите внимание: прививки на дому не делают.

Если с вами или вашими родственниками, попадающими под эту категорию, еще не связались, обратитесь в поликлинику или в единый контакт-центр здравоохранения: 8 (800) 580-08-00 (с мобильного телефона бесплатно), 0 (800) 580-08-00 (со стационарного — бесплатно).

На начало недели диспансеризацию уже прошли 1254 ветерана, 282 человека сделали прививку от коронавируса, сообщили в департаменте.