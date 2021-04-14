Реставрацию Владимирского собора в Херсонесе начнут осенью

«Начать реставрацию мы планируем ориентировочно в сентябре 2021 года. При этом прихожане и паломники смогут молиться и ходить на службы, как и в обычное время — для работ не потребуется закрывать собор. В таких условиях мы планируем работать не менее года, скорее всего до четвертого квартала 2022 года», — сообщил ТАСС председатель совета фонда «Моя история» Иван Есин.

Он уточнил, что планируется оборудовать системы вентиляции, кондиционирования и отопления, сейчас их нет, и от это негативно сказывается на состоянии стен собора.

«Наша задача обеспечить для прихожан благоприятную атмосферу внутри храма с учетом всех стандартов бережности. Но основная часть работ будет заключаться в украшении и росписи стен Нижнего храма Свято-Владимирского собора. Конечно, все сюжеты, которые будут там изображены, будут согласованы с Севастопольским благочинием, потому что храм имеет огромное духовное значение для всей страны», — добавил собеседник.

Он подчеркнул, что разработка проекта в завершающей стадии, учтены все нюансы, чтобы обеспечить полную сохранность объекта охраны культурного наследия.

Отдельно ведется работа над восстановлением системы дренажа, которая была спроектирована еще при строительстве собора в 19 веке академиком, одним из создателей «русского стиля» в архитектуре Давидом Гриммом.

«При восстановлении собора в 2004 году она не была введена в эксплуатацию. На данный момент известно, что на проектные работы уйдет около 20 млн рублей. Объем финансирования строительно-монтажных работ станет известен после этапа утверждения проекта — в конце третьего квартала 2021 года», — пояснил И.Есин.

Деревянные дорожки согласованы

В пресс-службе фонда в свою очередь отметили, что работы, которые проводятся на территории «Херсонеса Таврического», одобрены не только в министерстве культуры, но также признаны экспертным сообществом. Так, результаты уже проведенного благоустройства обсуждались на недавнем заседании российского подразделения Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS). Одной из функций организации является работа с объектами, которые предлагается внести в Список всемирного наследия ООН, а городище и сельскохозяйственное предместье Херсонеса уже включены в него.

«[Директор музея Елена Морозова и председатель совета фонда «Моя история» Иван Есин] презентовали национальному комитету результаты совместной работы по благоустройству и музеефикации территории Херсонеса. Отдельно обсуждалась тиражируемая в интернете информация о якобы вредящих местной аутентичности конструкциях (такая дискуссия ведется в местных СМИ на протяжении нескольких месяцев — прим. ТАСС). Эксперты пришли к выводу, что объекты благоустройства в Херсонесе (деревянные дорожки, сцена, смотровые площадки) устанавливались в рамках проектных решений, согласованных с Министерством культуры России, и не наносят какого-либо вреда культурному слою и объектам археологии», — сообщили в фонде.

Отмечается, что подобные решения — например, деревянные настилы вместо стихийно протоптанных тропинок, защищающие культурный слой — применяются на многих ведущих музейных объектах мира.

«Когда нам поступили сигналы, что в музее «Херсонес Таврический» не все благополучно, я лично поехал на объект, чтобы доложить членам совета о ситуации. Мы уважительно относимся ко всем коллегам, посвятившим свой труд объектам культурного наследия. Первое, что я хочу отметить — те специалисты, которых я встретил в музее и в фонде „Моя история“, обладают очень высокой компетенцией. Мне была предоставлена необходимая помощь для всестороннего анализа по оценке действий на объектах», — отметил в разговоре с корр. ТАСС президент российского национального комитета ICOMOS Леонид Кондрашев.

В фонде добавили, что эксперты предложили новые решения по художественному восприятию архитектуры в рамках благоустройства. Кроме того, принято решение объявить конкурс среди молодых архитекторов и реставраторов на лучшие варианты оформления дорожно-тропиночной сети и навигации для музея-заповедника.