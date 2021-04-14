Обсуждают профилактику терроризма и экстремизма

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 14 апреля в Севастополе проводит совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Крымском полуострове.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

«Особое внимание планируется уделить мерам по обеспечению стабильности межнациональных, межрелигиозных отношений, а также профилактике террористических и экстремистских проявлений», — говорится в сообщении.

В совещании принимают участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители федеральных министерств и ведомств.