Набережную парка Победы ремонтируют в усиленном режиме

«Работы ведутся в усиленном режиме. Закончены все земляные работы, коммуникации убраны – провод теперь не висит вдоль набережной, а спрятан под землю. Часть набережной уже вымощена плиткой. Оборудуется пляж для маломобильных граждан, — рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, готовность — порядка 40%.

Ведется работа с собственниками заведений общественного питания и развлечений, расположенных в районе набережной. Они должны привести вид своих заведений в единый стиль с проектом.

Капитальный ремонт набережной предусматривает создание сети пешеходных дорожек, в том числе и для маломобильных жителей. В зонах отдыха будут установлены теневые навесы, скамьи для отдыха, урны, клумбы. Для детей создается большая игровая площадка с батутами и другим игровым оборудованием. В сквере будет установлено современное освещение. Свободные территории отведены под озеленение с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства территории. Параллельно ведется капитальный ремонт подъездных дорог. Его окончание по контракту намечено на ноябрь 2021 года, но основные работы департамент транспорта обещает завершить к началу летнего сезона.

Набережную парка Победы и подъезды к ней начали ремонтировать еще летом прошлого года. Работы должны были завершить декабре. Новый срок, указанный на информационном щите на стройке, — декабрь, но уже 2021 года.