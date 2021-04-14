Грунтовки дождались ремонта

ГБУ «Севастопольский Автодор» приступил к восстановлению дорог с грунтовым и переходным типом покрытия.

Проводится исправление профиля дорожного покрытия с добавлением фрезерованного асфальтобетона, уплотнение и устройство водоотвода с проезжей части. В работах задействовано 10 человек и 5 единиц спецтехники, сообщили в Севавтодоре.

Уже завершены работы на ул.Арсланова, пер.Бородинский, ул.Дрыгина. Обеспечен проезд к нескольким садовым товариществам: «Солнечная поляна», «Дергачи-3», «Дергачи-2» и «Дергачи-4».

Перечень грунтовых автомобильных дорог составляется по результатам мониторинга состояния улично-дорожной сети Севастополя, взаимодействия с муниципалитетами, общественными организациями, по обращениям граждан.