Академия хореографии начинает прием документов

С 15 апреля в Севастополе начинается прием документов для поступления в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия хореографии». Набирают детей, поступающих в 2021 году в первый класс общеобразовательной школы.

Как сообщили «Севастопольской газете» в академии, планируется набрать 20 учеников. Еще возможны дополнительные пять коммерческих мест.

Предварительные просмотры для желающих поступить в академию проводятся каждую субботу с 14.00 до 15.00 в спорткомплексе «Муссон», ул.Вакуленчука, 29/5, 2-й этаж.

С перечнем документов, необходимых для поступления, порядком приема и отбора поступающих можно ознакомиться на сайте Академии хореографии horeografy.siteedu.ru.

Справки по тел. +7 (919) 824-63-40.