Не ушел от полицейской погони

У подозреваемого в сбыте наркотических веществ жителя Севастополя сотрудники МВД Республики Крым изъяли более 500 разовых доз метадона.

Сотрудники полиции на обочине Раздольненского шоссе под Евпаторией заметили припаркованный автомобиль, водитель которого находился неподалеку в лесополосе.

Увидев проезжающий мимо служебный автомобиль полиции, водитель спешно вернулся к машине, сел за руль и стал уезжать, резко набирая скорость. Во время движения мужчина начал выбрасывать из окна небольшие свёртки.

Полицейские на служебном автомобиле последовали за подозреваемым, который через несколько километров на огромной скорости не справился с управлением и вылетел в кювет.

Подъехав к месту ДТП, сотрудники полиции совместно с врачами скорой помощи и спасателями оказали водителю БМВ первую помощь и доставили в больницу.

В ходе осмотра в салоне автомобиля были обнаружены и изъяты два свертка. Согласно заключения экспертизы, в представленных на исследование свертках находилось наркотическое средство — метадон. Кроме того, девять таких же свертков, выброшенных злоумышленником во время движения, были обнаружены на проезжей части и 10 свертков — в одежде водителя при его осмотре врачом.

Как выяснилось, уходивший от полицейской погони — ранее судимый 39-летний житель Севастополя.

В ходе санкционированных обысков в номере отеля в Евпатории, который снимал подозреваемый, а также по месту его жительства в Севастополе сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще 168 пакетиков с расфасованными запрещенными веществами, а также упаковочные материалы.

Всего в результате операции полицейские изъяли 180 свертков. Общая масса наркотиков, изъятых из незаконного оборота, составила более 500 средне-разовых доз.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к сбыту наркотического вещества», сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.