В детском саду «Алые паруса» узнали о планах сноса из соцсетей

Руководство частного детского сада «Алые паруса», расположенного на территории СТ «Пилот» в Казачьей, пока не имеет официальной информации о планах правительства Севастополя снести занимаемые ими помещения. Об этом «Севастопольской газете» сообщила индивидуальный предприниматель, руководитель учреждения Анна Рыженкова.

Тема существования детского дошкольного учреждения как незаконного самостроя, прозвучала 9 апреля на заседании правительства из уст директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова. А.Рыженкова заметила, что ей известна и другая сторона вопроса, которую она пока не хочет предавать огласке.

— Мы заключили с арендодателем договор аренды, проблем у нас нет. Мы на этой территории существуем уже третий год. За это время никто ни разу не пришел и не посмотрел, как мы ведем свою деятельность. Я также не видела, чтобы кто-то приходил из Сев­реестра, делал какие-то замеры, — сказала руководитель детсада.

А.Рыженкова пояснила, что здание, расположенное на берегу Соленой бухты, не отдельно стоящее, это целый комплекс таун-хаусов из примерно 18 строений, часть которых оформлена в собственность. В их случае, возможно, речь идет о выходе за границы участка, что явно не может быть критичным.

Она рассказала, что формат учреждения — Детский центр, лицензировать который она не видит смысла, поскольку это только добавит отчетов и потребует следования навязанной программе. К тому же в какую-либо финансовую господдержку руководитель принципиально не верит, поскольку даже в период пандемии им не оказали никакой помощи.

В настоящее время в «Алых парусах» — четыре группы по 12 человек, в том числе ясельная группа, в которую детей принимают с 10-месячного возраста. Для попадания в садик необходимо записаться в очередь. Учреждение посещают не только казачинские ребятишки, но и дети из Балаклавы, пр.Генерала Острякова, района 5-го километра.

Родителей привлекают малая наполняемость групп, особое внимание к качеству питания, а по оплате — это один из самых недорогих частных детских садов в городе.

— У нас большая территория в 450 квадратов, есть спортивный и музыкальный залы, учебные классы, творческая мастерская, отдельные большие спальни, столовая, детские игровые зоны, — описала учреждение А.Рыженкова.

Она считает, что их арендодатель найдет способ взаимодействия с властями, а заодно сообщила, что родители также намерены бороться, подключать СМИ.

По ее убеждению, было бы правильно представить губернатору соответствующий пакет документов, который подтверждает правомерность и целесообразность расположения учреждения на данной территории. Этим, по ее словам, должен сейчас заняться арендодатель.