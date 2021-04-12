Трансформаторные будки распишут картинами о космосе

Запоздалая весна пока не позволяет расцветить город яркими весенними красками, о чем мечтают студенты Севастопольского художественного профессионального колледжа. Для реализации их проектов на городских улицах нужна устойчиво теплая, а, главное, сухая погода.

Впрочем, расскажем обо всем по порядку.

Еще осенью 2020 года Севастопольэнерго предложило разрисовывать трансформаторные будки как своеобразный способ борьбы с вандализмом. В департаменте архитектуры идею поддержали и согласовали, рекомендовав взять в качестве первой темы для росписи покорение космоса.

В последующие несколько месяцев студенты Севастопольского художественного профессионального колледжа совместно со своими педагогами разработали девять эскизов, из которых для воплощения выбрали два.

— Ребята уже готовы были начать рисовать, но помешала дождливая погода, — рассказала представитель пресс-службы Севастопольэнерго Ольга Колеватых.

Художники собрались 12 апреля у распределительного пункта на пр.Гагарина, чтобы примерить свои работы на стену с помощью проектора и понять, как фрески будут смотреться в готовом виде.

— Сначала мы рисовали эскизы от руки. Готовые эскизы показывали мастерам, советовались с ними и только потом использовали компьютер, — рассказала одна из разработчиков Анастасия Воротнюк. По ее словам, все эскизы можно считать коллективными работами, главным героем которых, разумеется, стал первый в мире космонавт Юрий Гагарин.

В каждой работе ребята старались передать свое понимание значения личности первого космонавта для страны и всего человечества.

Эскизы просты в исполнении. В нанесении рисунков на стены, по словам А.Воротнюк, технически ничего сложного нет, главное, чтобы поверхность была ровной. Ее следует загрунтовать, через проектор нанести контуры и уже затем закрасить акриловыми красками.

— Думаю, в итоге получится четкий красивый рисунок, который будет радовать жителей района и продержится несколько лет. В случае чего, рисунок можно будет подправить и скорректировать, — улыбнулась девушка.

Она рассказала, что ребята настолько загорелись этой идеей, что хотят разукрасить весь город. Некоторые подготовили даже по десятку эскизов.

— Эта группа художественно-оформительских работ заканчивает годичный курс обучения. В конце апреля ребята уходят на производственную практику. Как раз реализация этого проекта и будет им засчитана в этом качестве, — рассказала заместитель директора художественного колледжа Елена Прут.

Педагог добавила, что после окончания колледжа его выпускники обычно успешно реализуют себя в полиграфии, различных рекламных проектах, оформляют витрины и работают в театрах.