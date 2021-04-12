Прививку от коронавируса можно сделать на площади Нахимова

С 12 апреля на пл.Нахимова начала работать мобильная амбулатория для вакцинации населения от коронавирусной инфекции covid-19.

— Сегодня на пл.Нахимова мы разместили мобильную амбулаторию. Это дополнительный пункт вакцинации, где можно будет привиться вакцинами Sputnik V и «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции, — рассказал журналистам главный внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.

С 13 апреля открыты еще три мобильных пункта — возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и SeaMall. Прививку можно сделать ежедневно с 9.00 до 19.00.

Вакцинация ведется по живой очереди. Сначала люди заполняют анкету, медсестра заносит данные в компьютер, затем человек получает первый компонент вакцины, а через 21 день — здесь же — второй компонент.

Что необходимо иметь для вакцинации

Чтобы привиться на пункте вакцинации, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Привиться можно без предварительной записи как жителям, так и гостям города.

Сертификат о вакцинировании граждане получают через портал Госуслуг.

Кому нельзя делать прививку

Не стоит прививаться от коронавирусной инфекции людям с обострением хронических заболеваний, при простуде, беременности, кормлении грудью, а также лицам младше 18 лет.

Прививочная кампания

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить около 60 процентов жителей региона — это 300 тысяч человек. Пока же в Севастополе оба компонента прививки получили около 17 тысяч жителей.