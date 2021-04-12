Построили 237 спортивных площадок, но чьи они, непонятно

В Законодательном собрании Севастополя 9 апреля состоялось совместное рабочее совещание комитета по образованию, науке, культуре и спорту и комитета по экономике. Рассматривался вопрос эффективного использования теннисных кортов и футбольных полей. Конкретно речь шла о теннисном корте, расположенном в сквере Севастопольских курсантов.

В адрес депутатов поступило обращение от президента федерации тенниса Севастополя и президента теннисной школы «Ловкие бельчата».

— В обращениях заявители объяснили, что они организовали теннисную площадку в сквере курсантов по ул.Ефремова, на ней они вели спортивную деятельность. К сожалению, договор аренды закончился и на сегодняшний день существуют большие проблемы с продолжением этой деятельности, — рассказала собравшимся председатель комитета по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова.

При детальном разборе вопроса, выяснилось, что нехватку тренировочных пространств испытывают и другие спортивные федерации города. Из данных, предоставленных департаментом городского хозяйства, следует, что построено 237 спортивных площадок, которые считаются объектами благоустройства. А на балансе управления по делам молодежи и спорта состоит 47 спортивных площадок: 28 универсальных, три футбольных поля и ни одной теннисной. Можно заметить явное несовпадение данных.

Спикер парламента Владимир Немцев предложил начать решать общегородскую проблему с теннисных кортов в сквере Севастопольских курсантов.

— Возникает два важных вопроса. Во-первых, надо определить балансодержателя для спортивных площадок, который будет осуществлять за ними уход и поддержание рабочего состояния спортивной зоны. Во-вторых, продумать разумное использование этих объектов. Понятно, что профессиональные федерации спорта могут наиболее эффективно их использовать, составлять графики для проведения подготовительных к соревнованиям мероприятий, также и сами соревнования. Из-за того, что площадок катастрофически не хватает, а число занимающихся в этих видах спорта много, предлагается на примере теннисных кортов в сквере Курсантов рассмотреть этот вопрос как пилотный проект, — подчеркнул В.Немцев.

Поскольку передать земельный участок и спортивные сооружения напрямую некоммерческой организации, которыми являются федерации, департамент по имущественным и земельным отношениям не может, то представитель управления по делам молодежи и спорта Иван Булах предложил следующий алгоритм. Объект передается на баланс в управление, которое отдает объект подведомственным организациям: спортивным школам или детского-юношеским клубам, которые в свою очередь передают его в безвозмездное пользование федерациям.

В ходе открытой дискуссии участники встречи пришли к выводу, что это наиболее оптимальное решение.

По информации представителей ДИЗО и управления по делам молодежи и спорта подготовить таким образом полный пакет документов и завершить передачу объекта в собственность возможно в течение двух месяцев.