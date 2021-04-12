Новые развязки и светофоры: как в Севастополе собираются искоренять аварийность на дорогах

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя вышел приказ о разработке графика первоочередных мероприятий, направленных на снижение аварийности некоторых участков городских дорог.

В список попали 10 особо аварийных мест. Самые аварийные участки в городе выбраны на основании статистики ДТП с пострадавшими за 2020 год. На каждом таком перекрестке или перегоне, ставшем одним из лидеров печального рейтинга, случилось несколько наездов на пешеходов, столкновений автомобилей или опрокидываний транспортных средств. На некоторых участках — всё это сразу.

На каждом из выявленных особо аварийных мест за год пострадало от трех до 21 человека. Погибших, к счастью, не было.

Теперь департамент транспорта предлагает перечень мероприятий, исполнение которых призвано снизить концентрацию ДТП на указанных участках дорог. В числе предлагаемых мер — некапиталоемкие и перспективные. Первые не требуют серьезных затрат, вторые — наоборот, поэтому возможны только за счет финансирования по специальным программам модернизации улично-дорожной сети.

Сначала — о невероятном

Некапиталоемкие меры снижения аварийности — это, в каждом случае, установка дополнительных дорожных знаков (предупреждения о пешеходном переходе или движении по полосам, ограничения скорости, и т.п.) и искусственных неровностей, нанесение разметки, разделение движения по полосам, снос деревьев для открытия обзора перед поворотами.

Перспективные — это установка новых светофорных объектов, устройство новых съездов и строительство двухуровневых развязок.

Так, новые двухуровневые развязки городские власти хотят видеть на перекрестках улиц Вакуленчука и Фиолентовского шоссе (в районах дома №53 по Вакуленчука и перекрестка с улицей Красивой). Также перекресток с выходом на Столетовский проспект и улицу Тараса Шевченко (если верить документу) в скором времени может изменить конфигурацию и обзавестись светофорным регулированием, которое там никак не приживается.

Формулировка «реконструкция транспортной развязки с разделением транспортных и пешеходных потоков в пространстве и во времени» интригующе, но, к сожалению, пока не очень подробно описывает судьбу кольца Вакуленчука-Руднева-Меньшикова. Детали фантастического преобразования этого сложного для проезда перекрестка, вероятно, станут известны, когда ГКУ Севастополя «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» разработает план-график выполнения работ, что оговаривается упомянутым выше приказом.

О невероятном в меньшей степени

Кроме двухуровневых развязок департамент транспорта намерен строить в Севастополе подземные и надземные пешеходные переходы. Это, наверное, самая приятная новость для автолюбителей, уставших от пробок, вызванных нескончаемым потоком спешащих через нерегулируемые переходы пеших земляков.

Так, «внеуличные» переходы должны появиться в районе 5-го км Балаклавского шоссе — на пр.Генерала Острякова и ул.Хрусталева. Вероятно, это возможно вместе с реконструкцией развязки «Огурец», к которой, к слову, собираются приступить уже этой осенью.

Подземный пешеходный переход все еще планируется построить в районе перекрестка проспекта Юрия Гагарина и улицы Дмитрия Ульянова.

Дополнительные светофоры должны появиться на перекрестках улиц Николая Музыки — Степаненко (с изменением конфгурации перекрестка и переноса остановки общественного транспорта и пешеходного перехода) и Коммунистическая — Ленинградская. На проспекте Гагарина в районе ул.Шостака (где недавно реконструировали мост через суходол, расширив проезжую часть до четырех полос) поставят светофор для пешеходного перехода с кнопкой принудительного включения.

Реконструкция ожидает и перекресток на детском больничном комплексе по пр. Генерала Острякова (в районе дома №225-А). Здесь планируется устройство «левоповоротного съезда с проспекта Генерала Острякова на улицу Генерала Лебедя с правой стороны по ходу движения из центра города».

О невероятном, которое напрашивается

Борьба за снижение аварийности на дорогах — дело, безусловно, хорошее. Однако было бы неплохо, если бы ответственные структуры задумались об искоренении еще одного бича севастопольских улиц — пробок. Количество машин в городе только прибавляется (как и новых пешеходов, ибо население города растет), а проблема остается.

Тут очень кстати пришелся бы план развития улично-дорожной сети, который несколько лет назад для Севастополя уже разрабатывали московские специалисты, но который, по всей видимости, канул в Лету. Севастополю просто жизненно необходимы дороги-дублеры, надземные пешеходные переходы и другие блага современного развивающегося города.

Некоторые решения даже не требуют больших вложений. Например, выезд с 6-й Бастионной на пл.Восставших и дальше — на Стрелецкий спуск. В последние пару месяцев это единственный путь автомобилистов со стороны всего района улиц Частника, Катерной, Бутакова. Мало того, именно здесь пролегает альтернативный путь из центра города в сторону Гагаринского района. После того, как улицу Карантинную закрыли в связи с масштабными ремонтными работами, каждый день 6-я Бастионная собирает многочасовые транспортные заторы. Немалая причина этого — постоянный поток пешеходов по нерегулируемому переходу прямо перед выездом на пл.Восставших. Некогда точно такая же проблема была с выездом на площадь со стороны ул.Адмирала Октябрьского. Ее решили установкой светофора.

Но если, к примеру, вдобавок к этому, дорожники обустроили бы прямой проезд мимо гостиницы «Крым» сразу на правый поворот к Стрелецкому спуску, это также облегчило бы трафик более чем наполовину.

Жаль, что подобные несложные и недорогие решения не приходят в голову городским управленцам. Жаль, что любая модернизация надолго застревает в чиновничьих кабинетах и всевозможных согласованиях. Поэтому надеяться на быстрое и комплексное преображение севастопольских дорог, наверное, не стоит.