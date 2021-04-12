Намечается революция в общественном транспорте

В Севастополе готовят новую схему маршрутной сети общественного транспорта, в которой обещают учесть рост микрорайонов жилой застройки, а также реализацию крупных проектов, в частности, медицинского и культурного кластеров.

О работе над документом в ходе аппаратного совещания доложил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

«В рамках разработки схемы был проведен сбор исходных данных по состоянию транспортной системы, в том числе с учетом ранее поступивших обращений граждан и натурных обследований пассажиропотоков. Проведенная оценка состояния транспортной системы показывала несоответствие основных параметров нормативным требованиям качества, а также недостатки действующей маршрутной сети: дублирование маршрутов на участках улично-дорожной сети, что затрудняет процесс управления перевозками, ведет к снижению их безопасности, перегружает улично-дорожную сеть», — доложил о проделанной работе П.Иено.

Разработанный проект новой маршрутной сети должен исключить дублирование маршрутов общественного транспорта. Это будет сопровождаться повышением класса вместимости транспортных средств (переход на большие автобусы и троллейбусы) и созданием условий для их оптимальной работы. Этому будут способствовать выделенные полосы, обустройство заездных карманов и современных остановочных павильонов.

Маршрутную сеть планируется сформировать на принципе магистральных (основных) и подвозочных (второстепенных) маршрутов.

«Обязательное условие для этого — бесшовная стыковка, то есть минимизация времени ожидания и обеспечение доступности для пожилых пассажиров и маломобильных граждан», — объяснил П.Иено.

До формирования такой сети предстоит внедрить расширенное билетное меню: сквозные и безлимитные тарифы, а также тариф «90 минут». Это позволит не платить дважды при пересадках и снизит затраты на поездки. Также планируется ввести единый тариф на всех видах общественного транспорта, включая морской.