Противопожарный период объявили с 19 апреля

Постановление о начале очередного противопожарного периода приняли 9 апреля на заседании правительства Севастополя.

По словам руководителя Севприроднадзора Юлии Гавриловой, речь идет о повышении уровня противопожарной защищенности населенных пунктов, территории садоводства и огородничества, организации отдыха детей и оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров.

В постановлении содержится перечень 18 населенных пунктов, 43 территории садоводства и огородничества и два детских оздоровительных лагеря.

Датой начала пожароопасного сезона определили 19 апреля.