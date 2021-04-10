Противопожарный период объявили с 19 апреля
Постановление о начале очередного противопожарного периода приняли 9 апреля на заседании правительства Севастополя.
По словам руководителя Севприроднадзора Юлии Гавриловой, речь идет о повышении уровня противопожарной защищенности населенных пунктов, территории садоводства и огородничества, организации отдыха детей и оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров.
В постановлении содержится перечень 18 населенных пунктов, 43 территории садоводства и огородничества и два детских оздоровительных лагеря.
Датой начала пожароопасного сезона определили 19 апреля.