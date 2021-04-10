Озеленят школы, садики и больницу

На проектирование компенсационного озеленения и само озеленение выделили 4,510 млн рублей департаменту образования и 2,102 млн — департаменту здравоохранения. Постановление об этом приняли 9 апреля на заседании правительства Севастополя.

— Деревья будем высаживать компенсационно на территории школ, детских садиков и больниц, — представила документ начальник Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Первыми в работу попали 12 детских садов, школа, техникум и горбольница №5.

Перечень зеленых насаждений по дошкольным учреждениям уже сформирован. Озеленять будут те территории, которые не планируются к ремонту или реконструкции.

— Работаем в соответствии с рекомендованным Крымским федеральным университетом перечнем пород, смотрим, чтобы ассортимент, который используется при озеленении, был уместен на данной территории. Мы собираемся выращивать деревья на долгие годы и столетия, формировать не только благоприятную экологическую среду, но и облик города, — сообщила глава Севприроднадзора.