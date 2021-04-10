Студентки-красавицы отправились в Архангельск

11 апреля 65 представительниц образовательных организаций из 42 регионов встретились в очном этапе конкурса в Архангельске.

Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России» образовательных организаций высшего образования — крупнейший проект в области таланта и красоты для студенток в Российской Федерации. Конкурс уже восьмой год проводится в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи. Проект предоставляет участницам возможность не только раскрыть свой творческий потенциал, но и представить красоту, как совокупность духовных качеств, интеллектуальных, спортивных, творческих способностей и внешних данных участниц.

В конкурсную программу заочного этапа вошли оценка портфолио и тест по истории, с которым на 100% справились более половины конкурсанток.

В очном финале участниц конкурса ждут новые испытания: самопрезентация, где участницам необходимо оригинально рассказать о себе, своей деятельности и достижениях; орфографический диктант, литературный тест, фотоконкурс, дефиле и творческое выступление.

По итогам конкурсных этапов будет отобрано 12 девушек, которые на гала-шоу 15 апреля в Архангельском театре драмы будут бороться за звание «Краса студенчества-2021».