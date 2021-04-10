Городской автозаправочный комплекс передали департаменту транспорта

Согласно принятому 9 апреля на заседании правительства Севастополя постановлению городской автозаправочный комплекс (ГУП ГЗК) передали от департамента городского хозяйства в ведение департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам директора горхоза Евгения Горлова, департаментом городского хозяйства разработаны соответствующие изменения в устав.

Напомним, что в октябре 2020 года было заявлено о проверке документов по ГУП «Городской автозаправочный комплекс», которую проводят правоохранительные органы. Тогда имеющиеся автозаправочные станции предполагалось ввести в эксплуатацию до конца года, и даже раньше.

Уточним, речь идет о девяти автозаправках и двух административных зданиях на улице Керченской, которые 31 января 2019 года ушли «с молотка» по явно заниженной цене в 100 миллионов рублей.