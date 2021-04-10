Дороги до сих пор не очистили от противогололедной смеси

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя проверила исполнение государственным бюджетным учреждением «Севастопольский Автодор» требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения при эксплуатации дорожной сети района.

Установлено, что вдоль улиц Льва Толстого, Токарева, Гидрографическая, Шабалина и других учреждением не проведена очистка проезжей части от остатков противогололедных смесей, не устранены возникшие в зимний период дефекты дорожного полотна и не размещены необходимые знаки дорожного движения.

Прокуратурой района исполняющему обязанности директора ГБУ «Севастопольский Автодор» внесено представление об устранении выявленных нарушений и недопущении их в дальнейшем.