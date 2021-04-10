Детям войны выплатят деньги к Дню Победы

«Детям войны предлагается установить ежегодную единовременную денежную выплату в размере одной тысячи рублей. На сегодняшний день в Севастополе под данную категорию подпадает 21 тысяча 875 человек. Выплата будет начисляться автоматически, подавать заявления не надо», — объяснил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

Дополнительные выплаты к 9 мая получат и ветераны Великой Отечественной войны. Их размер зависит от категории и составит от 7 до 50 тысяч рублей.

Выплаты ветеранам также будут начислены автоматически, перечислены на почтовые отделения, а затем доставлены на дом почтальонами.

Всего выплаты к 9 мая получат более восьми тысяч ветеранов войны, живущих в Севастополе.