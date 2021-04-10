Частный детский сад «Алые паруса» собираются сносить

Вопрос обсуждался 9 апреля на заседании правительства Севастополя.

Как доложил директор горхоза Евгений Горлов, 25 сентября состоялось заседание городской комиссии, на которой были рассмотрены материалы о выявлении самовольной постройки, расположенной на земельном участке государственной собственности в СТ «Пилот».

Было установлено, что здание детского сада «Алые паруса» располагается на трех земельных участках, но одному из них кадастровый номер не присвоен. В силу закона Севастополя от 24 апреля 2014 года №3-ЗС «О бывшей государственной собственности Украины и определении порядка инвентаризации, управления и распоряжения собственностью Севастополя» участок относится к землям государственной собственности города.

Комиссия рассмотрела материалы и приняла решение о сносе самовольно возведенного объекта.

— Этот садик ликвидируется, он там вообще не может быть. Там не дай бог чего произойдет, мало всем не покажется, — отреагировал на доклад губернатор Михаил Развожаев.

— Мы вывешиваем уведомление, в течение трех месяцев собственник должен привести все в соответствие. В противном случае мы приступаем к реализации, — ответил Е.Горлов.

Губернатор поручил департаменту образования определиться, куда можно перевести детей, посещающих этот детский сад.

— Все частные детские сады, кроме «Хабад», у нас не являются учреждениями. Мы собирали всех желающих пролицензироваться летом прошлого года, но ни одно учреждение из двадцати не заявилось на лицензирование. Они все идут, как ИП, проверить мы их не имеем права, это имеет право сделать только прокуратура, — сообщила директор департамента образования Елена Богомолова, попросив подключить к решению вопроса прокуратуру.