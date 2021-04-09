Выясняют, как ребенок-инвалид получил травму позвоночника

В ходе мониторинга в группе «Вконтакте» общественной организации «Севастопольские мамы» было выявлено сообщение о травме 14-летнего воспитанника школы-интерната №1. Указывалось, что когда мать пришла забирать мальчика домой из школы, то обнаружила его в слабом состоянии. В силу инвалидности ребенок не мог рассказать о случившемся. Не могли прояснить ситуацию и работники интерната. Прибывшая скорая помощь госпитализировала ребенка в больницу. Врачи диагностировали у мальчика перелом четырех позвонков. Также сообщается, что в школе-интернате отсутствует медицинский работник.

Следователи всесторонне изучат факт получения ребенком травм, дадут оценку действиям сотрудников школы-интерната в части соблюдения мер безопасности детей особой категории и оказания им помощи, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Нарушения уже были

Аналогичную проверку ведет и прокуратура Севастополя. «Установлено, что обучающийся 2007 года рождения получил травму 1 апреля 2021 года, находясь в помещении школы-интерната», — сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

В марте текущего года прокуратурой Ленинского района Севастополя уже проводилась проверка деятельности данного учреждения. Выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства.

В частности, было установлено, что в интернате отсутствует горячее водоснабжение, не имеется оборудованных кабинок в некоторых санузлах, не соблюдена предельная наполняемость отдельных классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Штатная численность педагогов, которые проводят коррекционные занятия с детьми, в школе-интернате не соответствует требованиям, установленным Минпросвещения России.