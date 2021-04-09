В департаменте образования не знают, как был травмирован ребенок-инвалид

По крайней мере, так заявила журналистам директор Департамента образования Севастополя Елена Богомолова. По ее информации, 1 апреля директор одного из городских школ-интернатов сообщила, что ребенку-инвалиду, который учится в данном учебном заведении, вызывали скорую помощь.

— Было сообщено, что никаких внешних признаков травмы не было выявлено во время учебного процесса в данном учебном учреждении, — сказала Е.Богомолова.

«Скорая» отвезла мальчика в больницу, из которой, по сведениям департамента, ребенок должен быть уже выписан.

— Ведутся следственные мероприятия. Поэтому говорить, где, когда и кем ребенком была получена травма, пока не представляется возможным, — продолжила директор департамента образования, предложив дождаться окончания следственных мероприятий.

На вопрос о характере травмы чиновница ответила, что за неимением справки из медучреждения она также ничего не знает.

Комментарий из департамента здравоохранения не внес определенности в ситуацию. Там сообщили, что, по данным руководства горбольницы №5, ребенок был обследован «в полном объеме, проведена магнито-резонансная томография, компьютерная томография, выставлен клинический диагноз». 9 апреля ребенок по настоянию родителей выписан из больницы с улучшением состояния.

«На данный момент невозможно с точностью определить, когда именно ребенок получил травму. Проверку ведет Следственный комитет», — сказано в комментарии горздрава.

Между тем руководитель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева накануне написала в соцсети, что у 14-летнего Станислава — шестиклассника школы-интерната №1 — «острый компрессионный перелом 4, 5, 6, 7 позвонков I степени».