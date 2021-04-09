Учебный парусник «Херсонес» отправился в первый учебный рейс

Курсанты вузов Южного федерального округа проходят практику на учебном паруснике «Херсонес». Судно вышло в первый рейс навигации 2021 года.

«Всего на борту парусника в период первой смены будут находиться три руководителя практики и 107 курсантов Института водного транспорта им.Седова, Государственного морского университета им. Адмирала Ушакова, его филиала в Севастополе и Керченского государственного морского технологического университета», — сообщили в пресс-службе владельца судна — ФГУП «Росморпорт».

В честь начала навигации в морском порту Севастополя 5 апреля прошло торжественное построение экипажа учебного судна и курсантского состава.

Пятый год парусник «Херсонес» начинает свою навигацию в начале апреля и заканчивает в начале декабря. Практика курсантов длится два месяца, этого достаточно, чтобы привить базовые профессиональные навыки и продолжить практику на транспортных судах, таким образом, в год проходит четыре смены курсантов.

Уже известно, что в смене, которая начнется в августе, будут принимать участие курсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Дальнего Востока, сообщили ТАСС в ФГУП «Росморпорт».

Принять участие в таком путешествии может любой желающий курсант профильного учебного заведения. Достаточно отправить заявку от вуза, пройти медкомиссию и специальную подготовку.

«Херсонес» был построен 1989 году по проекту польского конструктора Зигмунда Хорена. Судно выполнено по типу парусных судов начала ХХ века, оснащено 26 парусами и двумя двигателями, предназначенными для движения в штормовых условиях, входа в порт и выхода из гавани. В середине 2000-х годов судно, тогда принадлежавшее Украине и базировавшееся в Керчи, поставили в док и перестали о нем заботиться. Оно оказалось заброшенным на 10 лет, за это время пришло в негодность. После воссоединения Крыма с Россией «Херсонес» отремонтировали. С 2016 года парусник вновь используется для проведения морских практик студентов.