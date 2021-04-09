Сергея Меняйло отправили из Сибири на Кавказ

Владимир Путин 9 апреля в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с Сергеем Меняйло, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания.

Президент также подписал заявление об отставке по собственному желанию нынешнего главы этого региона Вячеслава Битарова, сообщила пресс-служба Главы государства.

С.Меняйло с апреля 2014 был губернатором Севастополя. В июле 2016 года он подал в отставку, после чего был назначен полпредом Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

С.Меняйло — уроженец г.Алагир, Северо-Осетинской АССР.