Распределили 25 миллионов на гранты для ТОСов

По результатам конкурса проектов по развитию гранты в форме субсидий предоставят 20 ТОСам на общую сумму 25 миллионов рублей. На реализацию своих идей победители получат от одного до трех миллионов рублей.

В этом году большинство проектов направлены на благоустройство придомовых территорий, организацию спортивных и зон отдыха, на работу с детьми и молодежью.

По три миллиона рублей получили ТОС «Шестой Бастион» с проектом «Центр досуга «Шестой Бастион» и ТОС «Макарова» с проектом «Детско-спортивная площадка «Полянка».

«Центр досуга «Шестой Бастион» будет размещен на улице 6-й Бастионной, в оформлении его будет использована тема «Дети-герои на бастионах Севастополя в период героической обороны в Крымскую войну». Это будет первое и значимое социально-культурное сооружение в микрорайоне для всех возрастов и людей с разными физическими возможностями.

Детский спортивный комплекс «Полянка» появится рядом с памятником природы «Ушакова балка». Территорию разделят на две зоны: с каруселями для самых маленьких и со спортивными снарядами для детей постарше.

Два миллиона получит ТОС «Северная сторона» с проектом «Обустройство общественной территории в районе домов №1 и №3 по ул.Надежды Краевой». Активисты Северной стороны установят детскую и спортивную площадки, а также организуют зону отдыха для пожилых людей.

Проект «Поддержим природу» ТОС «Карань» выиграл 200 тысяч рублей. Теперь его участники собираются изготовить кормушки для птиц, которые разместят во дворах и садах жителей и в прилегающей к селу части леса, а также в районе детской и спортивной площадок. Кормушки нужны, для подкормки птиц в зимний период, за счет собственных средств жителей ТОСа.

ТОС «Солнечный» с проектом «Закупка оборудования для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью» получит 700 тысяч рублей. Деньги будут потрачены на приобретение звуковой и световой аппаратуры для уличных массовых мероприятий разного формата (фестивали, праздники).

В числе победителей-миллионщиков — территориальное общественное самоуправление «Лукоморье». Они представили на суд экспертной комиссии проект, которым предусмотрено создание сквера на общественной набережной на Фиоленте. Набережную, кстати, лукоморцы построили также благодаря гранту. Новым проектом — «Сады Лукоморья» — там планируется высадить южнобережные деревья — сосны, кипарисы, можжевельники, а также естественные для нашего климата кусты розмарина и лаванды. Для ухода за растениями на полученную субсидию ТОС планирует организовать автополив.