На Президентской дороге устраняют последствия оползня

Участок, засыпанный грунтом 8 апреля, расчистили и открыли, но с ограничениями.

В пресс-службе АО «ВАД» сообщили, что в настоящий момент идут работы по ликвидации последней земляной полки, нависающей над дорогой и угрожающей безопасности дорожного движения. Дорогу откроют для проезда, однако вывоз грунта будет продолжаться.

Пока грунт не будет вывезен полностью, движение машин в месте оползня будет идти по одной полосе в каждом направлении.

8 апреля в районе полигона ТБО на Президентской дороге — восьмом участке трассы «Таврида» произошел обвал грунта откоса выемки на проезжую часть. На время работ проезд закрыли от развязки у села Верхнесадовое до поворота на улицу Чернореченская.

Над устранением последствий оползня работали 15 единиц техники и 20 человек.

Трасса «Таврида» — четырехполосная автодорога первой технической категории от Крымского моста до Севастополя. Строительство дороги началось в 2017 году. Семь участков сданы к концу 2020 года, восьмой — на территории Севастополя — должны построить к 2023-му.