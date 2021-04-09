ГУП «Севастопольгаз» не платил налоги

У севастопольского государственного предприятия образовалась налоговая задолженность на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Прокуратура Ленинского района проверила исполнение требований налогового законодательства в деятельности государственного унитарного предприятия «Севастопольгаз». Выяснилось, что в связи с неуплатой текущих начислений по страховым взносам у предприятия образовалась налоговая задолженность в размере свыше 1,3 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность в полном объеме погашена. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.