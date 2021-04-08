Жители Инкермана рассказали о своих проблемах

Основным вопросом планировалось обсудить строительство железнодорожной ветки в обход Свято-Климентовского монастыря, но у жителей накопилось множество других вопросов к градоначальнику. Жаловались на отсутствие газа и воды в домах, пешеходных переходов через железную дорогу, плохое освещение, высокую криминогенную обстановку, застройку природоохранных зон и загубленное карьерное озеро.

Поселок Горный

Как выяснилось, поселок Горный по-прежнему негазифицирован, и жители устали ждать чуда. В течение многих лет им обещают голубое топливо, но по разным причинам событие откладывается.

Жительница поселка Ольга Олеговна возмущена, почему чиновники с таким усердием проталкивают проект с обводной железной дорогой, в прямом и переносном смысле «готовы горы свернуть», а на газификацию поселка денег постоянно не хватает.

Женщина обратила внимание губернатора, что возле уже существующей железной дороги, которая находится на пути в поселок, нет пешеходного перехода. Взрослым и детям приходится преодолевать опасный для жизни участок на свой страх и риск.

— Мы проводим инвентаризацию всех проектов по газификации и сталкиваемся с проблемами. Все те проекты не соответствуют современным стандартам, — прокомментировал ситуацию градоначальник. — До конца года все планы по газификации Севастополя, в том числе Инкермана, мы покажем, предъявим и будем делать.

Многодетная мать Наталья Гаврилова рассказала, что с левой стороны улицы Лощинная в природоохранной зоне растет многолетний можжевеловый лес.

— По генплану, и так было всегда, он считался территорией лесничества. Теперь, согласно публичной кадастровой карте, — это территория изменила свое назначение, там идет застройка! — возмущается женщина. — Как это произошло? Там уже начали строить дома, а можжевеловый лес — рубить.

Женщина попросила губернатора взять этот вопрос на контроль.

Кроме того, на ул.Лощинной нет воды. Водопровод есть, а давления в нем нет. Водоканал эту проблему никак не решает.

Открыли глаза

Лариса Полякова, проживающая на ул.Толбухина, рассказала, что на их улице отсутствует освещение. Последний раз его обещали сделать к концу 2020 года, но обещание не выполнили. Кроме того, к газу не подключены улицы Толбухина, Умрихина и Раенко. Последняя новость оказалась для М.Развожаева неожиданностью. Он даже переспросил: «Не подключен один дом на Толбухина, 4?» Но оказалось — три улицы!

— С газом, это, конечно, для меня новость. Я считал, что на Толбухина и Умрихина газ подключен. Хорошо, что открыли мне глаза. Сейчас буду разбираться, — на этот раз уже возмутился сам глава города.

Грязь с «Тавриды»

— Всюду грязь, мы тонем в грязи, когда идет дождь, а когда сухо, мы тонем в пыли, — рассказала присутствующим Оксана Викторовна с ул.Нефтяная, где продолжается строительство восьмого участка трассы «Таврида».

По ее словам, строители обещали установить высокий забор, чтобы стройка никого не беспокоила, но, наверное, забыли.

Сушить белье на улице невозможно, все покрывается пылью, в домах качаются люстры, трясутся стены, кровати за ночь отъезжают от стен на пять сантиметров. Кроме того, ближайший магазин и детский сад находятся в трех километрах, школа — в двух. Чтобы купить хлеб, жителям приходится путешествовать по шесть километров туда и обратно. Но дорогу, по которой люди ходили, перегородила стройка, теперь там стоят буровые.

Криминальный район

Инкерманцы просят открыть в их городе пункт полиции. Говорят, что на звонки полиция приезжает, но из Балаклавы. Пока стражи порядка доберутся до места — криминал уже сменил локацию.

Люди жаловались, что закладчиков наркотиков и потребителей, которые и днем, и ночью приезжают в Инкерман со всего города, очень много. Даже дети знают, что такое закладки.

Раньше в городе существовало отделение полиции, но после оптимизации его ликвидировали.

Губернатор рассказал, что город передал УМВД здание, и после его ремонта в Инкермане будет полноценное отделение полиции.

— Вы знаете, что проект для размещения здесь пункта временного содержания закрыт. Мы эту историю отменили. В этом месте начали ремонт. Там до конца года будет организовано полноценное районное отделение полиции, — обнадежил М.Развожаев.

Перекачают обратно

Еще одной болевой точкой для жителей Инкермана стало обезвоженное озеро в карьере возле крепости Каламита. Люди огорчены, что водоем со своей экосистемой погибает.

На это губернатор ответил, что, по мнению специалистов, озеро должно восстановиться. Если же с наполнением возникнет проблема, то ее можно решить реверсивной закачкой воды из речки Чёрной.