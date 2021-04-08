«Железные деревья» как-то не прижились

Двух- и трехъярусные вертикальные стойки с зелеными вазонами для цветов, появившись на улицах и площадях Севастополя в 2018 году, сразу вызвали неприятие жителей. Даже спустя время горожане считают, что «железные деревья» не должны украшать южный город.

— Так ли необходимо Севастополю «вертикальное озеленение»? Не пора ли решительно отказаться от такой формы декорирования городских улиц? — эти вопросы «Севастопольская газета» адресовала директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову.

По его информации, среди севастопольцев все же есть те, кому эти стойки с горшками нравятся. Их исчезновение в районе дельфинария у кого-то даже вызвало ностальгию: верните, уже привыкли. А зимними вечерами «железные деревья» силами коммунальщиков превращаются в иллюминированные елки.

Е.Горлов предположил, что стойки не нравятся скорее потому, что полностью не раскрывают своего эстетического предназначения. Они предназначены для высадки ампельных растений, которые во время роста и цветения должны полностью закрыть металлическую конструкцию, создавая эффект многоцветного цветочного каскада.

— Город у нас солнечный и должен быть насыщен яркими цветами, — считает Е.Горлов.

Правда, при этом все же пообещал, что часть стоек уберут, а некоторые уже убрали.