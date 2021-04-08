Возвращение исторической клумбы на площади Ушакова пообещали обсудить

Вопрос возвращения цветочной клумбы на площадь Ущакова может стать предметом обсуждения со специалистами-дендрологами. По крайне мере, об этом заявил «Севастопольской газете» директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Давайте мы с дендрологами выйдем и еще раз посмотрим по целесообразности. Там кустовые нельзя высаживать, потому что это все-таки безопасность дорожного движения. Посмотрим по оформлению, и я думаю, что в принципе вместе с нашими общественниками мы сможем рассмотреть, можно ли высадить там цветы», — отреагировал на вопрос Е.Горлов.

Напомним, что в 2020 году в результате ремонта ул.Большая Морская и двух центральных площадей клумбу овальной формы на пл.Ушакова, многие десятилетия радовавшая севастопольцев своим цветением, уменьшили в размере и высадили на ней вместо цветов деревья.