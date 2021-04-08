Проезд по Президентской дороге обещают открыть в течение суток

Устранить последствия обвала грунта на проезжую часть планируется максимально оперативно, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

На восьмом участке строительства трассы «Таврида», в районе полигона ТБО произошел обвал грунта существующего откоса выемки на проезжую часть автомобильной дороги.

Предварительно, причиной обвала стали затяжные осадки. Устранить последствия планируется в течение суток, говорится в сообщении дептранса.

С утра 8 апреля на участке трассы «Таврида» — на всем седьмом этапе (от развязки к селу Верхнесадовое) и на части восьмого этапа (Президентская дорога до поворота на улицу Чернореченская) ограничено движение транспорта.

Запрещен въезд на Президентскую дорогу со стороны Мекензиевых гор.