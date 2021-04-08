Президентская дорога перекрыта из-за схода грунта

Движение по Президентской дороге и седьмому этапу трассы «Таврида» временно перекрыто из-за схода грунта в районе полигона ТБО.

Ведутся работы по устранению сошедшей на дорожное покрытие земли, сообщили в пресс-службе подрядчика строительства АО «ВАД».

Движение транспорта на Севастополь организовано по старой дороге: от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое.

О сроках восстановления движения через седьмой этап «Тавриды» и Президентскую дорогу будет сообщено дополнительно.