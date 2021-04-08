Отлавливать бродячих собак в Севастополе некому

Очередной, третий по счету аукцион по поиску исполнителя на услуги по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных оказался безрезультатным. Тендеры, объявленные департаментом управления делами губернатора и правительства Севастополя 5 февраля, 10 и 29 марта, признаны несостоявшимися: не было подано ни одной заявки. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок.

Напомним, что согласно техническому заданию исполнитель в течение двух месяцев (срок госконтракта) должен отловить не более 208 бездомных животных за полтора миллиона рублей. При этом в 2019-м и 2020 году, когда годовые контракты стоили по 16 и 20 миллионов рублей соответственно, проблем с поиском подрядчиков не возникало, но все они заканчивались громкими скандалами.