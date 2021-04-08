Художественная галерея на мысе Хрустальный планирует провести несколько мероприятий уже в этом году

Коллекцию Российской государственной художественной галереи, фонды которой будут насчитывать порядка 30 тысяч произведений искусства, начали создавать в Севастополе.

«Уже началось формирование собрания галереи. Так, в настоящее время на хранение принимаются две коллекции: художественные произведения из расформированной коллекции Международной конфедерации союзов художников и свыше пятисот предметов из коллекции российского коллекционера Владимира Некрасова. В планах Российской галереи искусств сформировать собственную коллекцию в количестве 30 тысяч единиц», — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.

По данным министерства, в этом году галерея уже планирует несколько мероприятий: выставку «Малевич и Филонов» и совместный проект с Севастопольским академическими русским драматическим театром им. Луначарского под названием «Достоевский. Образ слова» к 200-летию писателя.

В галерее прорабатывают проект «Галерея героев Севастополя».

«Проект станет одной их ключевой частей экспозиции. Он будет в доступной форме знакомить широкую аудиторию посетителей с подвигом города Севастополя. Мы хотим совместно с севастопольцами выбрать 100 выдающихся героев города и организовать творческий конкурс, в рамках которого лучшим современным художникам будут заказаны портреты», — говорится в сообщении.

О кластере

Российская государственная художественная галерея в Севастополе — новый федеральный музей изобразительного искусства. Галерея призвана стать художественным музеем нового поколения, центром притяжения для севастопольцев и гостей города, предложив им новый уникальный формат, сочетающий в себе культурную, образовательную, патриотическую, творческую и развлекательную составляющие.

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется по нацпроекту «Культура» построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ, театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в ‪1941-1942‬ гг.