Художественная галерея будет музеем нового поколения

На совещании в Министерстве культуры РФ была представлена концепция развития Российской государственной художественной галереи в составе культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный.

«На данный момент мы сконцентрировались на смысловом содержании музея для его успешной интеграции в культурный ландшафт региона. У нас запланирована большая повестка разнообразных событий, в числе которых и выставки, и образовательные мероприятия», — сообщил директор учреждения Виталий Зотов.

По мнению Министра культуры Ольги Любимовой, за прошедший год руководством галереи была проведена большая подготовительная работа.

«Видно, что концепция создается на перспективу, уже есть среда единомышленников. На данном этапе также важно проводить работу и с местными жителями, формировать общее видение развития музея», — подчеркнула министр.

Статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова добавила, что представленная концепция развития Российской государственной художественной галереи демонстрирует стремление соответствовать трендам глобального музейного дела.

Российская государственная художественная галерея — новообразованный федеральный музей изобразительного искусства в составе культурно-образовательного и музейного комплекса в Севастополе.

Галерея должна стать художественным музеем нового поколения, центром притяжения для севастопольцев и гостей города, культурным тренд-сеттером, предложив новый уникальный формат, сочетающий в себе культурную, образовательную, патриотическую, творческую и развлекательную составляющие, представленные в привлекательной для молодого поколения форме, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.