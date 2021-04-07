В Крыму ждут снега

В связи с прохождением холодного фронтального раздела 8 апреля в Крыму ожидается дождь и мокрый снег. В горах гололедно-изморозевые отложения.

Такой прогноз предоставили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В среду, 7 апреля, в Крыму по-весеннему тепло. В последующие сутки холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, в горах со снегом, днем местами сильные осадки. Ветер изменит направление на северо-западное. В южных, западных районах и в горах усилится до 17-20 м/с. Температура воздуха понизится и составит: ночью 0…+5°; днем +3…+8°, в горах около 0°.

В Симферополе — дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем +3…+5°.

В Севастополе температура воздуха ночью 4-6°С, днем до 8°С.

В пятницу и субботу существенного улучшения погоды не ожидается. В Севастополе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С, днем 9-11°С.