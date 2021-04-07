Улицу Годлевского ремонтируют комплексно

Текущий ремонт на улице Годлевского ведут сразу три профильных подразделения: департаменты городского хозяйства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также водоканал.

По словам директора горхоза Евгения Горлова, в данном случае решено делать все правильно и по порядку, синхронизировав работу нескольких структур и выделив проблемные участки. В первую очередь, речь идет об участках водопровода, на котором с 2015 года произошло примерно 40 аварий.

В ходе ремонта предполагается также проинспектировать врезки в систему, выявив незаконные.

Е.Горлов также сообщил, что в этом году в городе планируется поменять примерно 30 км водопроводных сетей в рамках различных, в том числе федеральных программ.

По словам директора транспортного департамента Павла Иено, работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Контракт заключен с ООО «Дорожник» на 7,6 млн рублей и включает замену асфальтобетонного покрытия, бордюрного камня, устройство асфальтового покрытия тротуаров.

Работы начаты еще 20 марта, но сейчас приостановлены: ведется замена водовода.

По словам П.Иено, эта улица была давно на контроле транспортников, как требующая ремонта. Здесь их интересы с водоканалом счастливо совпали.

Заместитель генерального директора ООО «Дорожник» Сергей Федоров добавил, что с 20 марта для обеспечения фронта работ водоканала частично произведена замена бортовых камней, эти работы сейчас продолжаются на других участках. Далее предстоит выполнить покрытие тротуаров и замену дорожного полотна. Асфальт на проезжей части и тротуарах уложат после завершения работ сетевиками, но до конца мая.

На вопрос местной жительницы Елены Михайловны об устройстве ливневки, директор ООО «Дорожник» Виталий Дорофеев пояснил, что ливневой канализации, стоков и труб на улице как не было, так и не будет, поскольку это не предполагается текущим ремонтом.

Он заверил, что дождевая вода будет уходить самотеком, стекая по созданному односкатному уклону дороги. Препятствием для скапливания воды также послужат установленные бортовые камни.