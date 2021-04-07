У Инкермана большое будущее

Железнодорожная ветка в обход Свято-Климентовского монастыря — это первая часть большого проекта, в котором Инкерман станет точкой притяжения, а крепость Каламита и монастырь — местом паломничества верующих со всего мира.

О грандиозных планах стало известно во время рабочей поездки губернатора Севастополя Михаила Развожаева в Инкерман на встречу с жителями города.

Стадион обещают к 1 сентября

Градоначальник решил начать поездку со стадиона. Строительство ветки в обход монастыря через строящийся стадион бурно обсуждается жителями Инкермана.

— Мы хотели его сдать к 1 июля, но случилась небольшая пауза. Сейчас работы продолжены. К 1 сентября точно откроем, а может, даже и чуть раньше, — пообещал инкерманцам губернатор.

Глава города объяснил, что первый, представленный в правительство проект, который ставил крест на футбольном поле и угрожал жилым домам, не будет реализован. Но и другой проект, включающий тоннельные проходы под горой, тоже вызывает много вопросов: сохранение одного памятника в ущерб другому недопустимо.

По его словам, никто никуда не спешит и никаких быстрых решений принимать не будет.

— Пока мы остановились и пошли думать. Будем смотреть, как дальше реализовывать этот проект. Естественно без Севастополя, без понятной позиции и без публичных слушаний на всех этапах этот проект не может быть реализован, — подчеркнул он.

Нелонгитюдные исследования

На вопрос журналистов, кем и на основании чего было установлено, что движение железнодорожных составов вблизи монастыря наносит ему непоправимый вред, губернатор сообщил, что в распоряжении Министерства культуры находятся некие исследования.

— Понятно, что это не системные исследования, не лонгитюдные [долговременные], 30-летние с флажками, маячками и так далее. Есть наблюдения за памятником, которые говорят, что у него идет медленная отрицательная динамика. В большей степени это связано даже не с помещениями монастыря, а с сохранностью башни комплекса Каламита, который находится на горе.

Губернатор также объяснил, что Крымской железной дорогой была проведена реконструкция старого полотна: сделаны современные бесшовные стыки. И все, что можно было сделать для укрепления монастыря, уже максимально выполнено. Но речь идет о долгосрочной перспективе и о развитии всей площадки возле монастыря.

Восстановить досанкционное паломничество

«Там должен появиться парк, общественное пространство. До санкций это всегда было местом паломничества, — напомнил градоначальник и провел исторический экскурс. — Вы знаете, что это место, куда четвертый папа римский был сослан, отбывал там ссылку и управлял Вселенской церковью из Инкермана. На самом деле, это объект мирового значения. Он привлекателен для паломников: как католиков, так и православных. Он [Святой Климент] признан обеими церквями и представляет огромный мировой интерес», — объяснил М.Развожаев.

Так что вопрос не столько в переносе железной дороги и промзоны, сколько в переосмыслении всего пространства вокруг Инкерманского монастыря.