Решено создать ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский»

К 1 сентября поручено выполнить все мероприятия для создания особо охраняемой природной территории регионального значения — ландшафтно-рекреационного парка «Ойбурский», расположенного на территории Штормовского сельского поселения Сакского района.

Об этом было доложено на рабочем совещании с представителями Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым.

«В настоящее время проводится комплексное экологическое обследование территории и сбор необходимой информации для подготовки обобщенного результата полученных сведений, проведенных для выявления уникальных и типичных природных комплексов, и объектов, достопримечательных природных образований, ландшафтов, объектов растительного и животного мира, а также анализ полученных данных. По итогам экологического обследования территории вокруг озера Ойбурское, будут установлены границы ландшафтно-рекреационного парка «Ойбурский», — сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Как выяснилось, распоряжением совмина РК от 23 марта 2021 года ООО «Паралия» было выдано разрешение на использование 15 га у озера для размещения объектов благоустройства без установления сервитута. Недоработку, которую свалили на «должностных лиц администрации Сакского района», крымские чиновники вовремя заметили, обязали отменить разрешение, а территорию вокруг озера, пока не поздно, сделать ландшафтно-рекреационным парком.

Создать природный парк «Ойбурский» местные жители просят давно. Даже привлекали к кампании по защите уникального уголка природы на Северо-Западе Крыма телеведущего Николая Дроздова.

«Здесь на побережье Черного моря сохранились последние участки природных песчаных дюн, а рядом соленые озера с целебными грязями. Жители двух сел, Штормовое и Поповка, обратились к руководству Крыма с настоятельной просьбой создать на этом месте региональный природный парк под названием «Ойбурский» и их поддержали крымские экологи», — заявил Н.Дроздов летом прошлого года.

По его словам, в месте будущего парка обитают и произрастают десятки птиц и растений, занесенных в Красные книги России и Крыма.