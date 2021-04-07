Приглашают написать Тотальный диктант

Ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих в этом году проходит 10 апреля.

Участие добровольное и бесплатное. Начало в 14.00. Цель акции — показать, что писать грамотно — это модно.

Из-за ковидных ограничений организаторы диктанта сократили вдвое количество участников на привычных площадках, чтобы соблюсти социальную дистанцию и максимально обезопасить гостей. В Севастополе будут открыты восемь пунктов-площадок.

Можно писать диктант и дома онлайн.

Впервые можно будет написать диктант и на английском языке. Тотальный диктант по английскому языку назначен на 15.30.

Со списком площадок Тотального диктанта, как на русском, так и на английском языке можно будет ознакомиться на сайте totaldict.ru. Там же нужно регистрироваться для участия.