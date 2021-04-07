После тюльпанов на клумбах зацветут петунии, тагетисы и целозии

О том, что к 9 мая город расцветет разными цветами, рассказал директор горхоза Евгений Горлов. После тюльпанов на 62 общественных городских пространствах расцветут летники.

Он также рассказал, что из 300 тысяч уже высаженных луковиц тюльпанов 50 тысяч выращены в местных условиях, а не закуплены.

В горхозе обещают, что летом город будет выглядеть цветущим. Для этого даже уже утвердили схему цветочного оформления с дизайнерским подходом и использованием оригинальной цветовой гаммы.

Как пояснила начальник цеха закрытого грунта ГБУ «Парки и скверы» Надежда Дятел, сейчас началась высадка двухлетней виолы, которая со временем станет цветовым фоном для более ярких тагетисов, петуний и гацаний.

По ее словам, цветочные клумбы в центре города в этом году будут иметь дизайнерское решение, хотя высаживать цветы — петунии, тагетисы, целозии и сальвии тоже будут ярусами. Все вместе они создадут целые цветочные панно, которые будут сочетаться друг с другом.